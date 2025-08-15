Бойцы РФ захватили бронемашину и взяли в плен боевиков ВСУ под Плещеевкой

Продвигающиеся в ДНР российские бойцы захватили бронемашину и взяли в плен боевиков ВСУ в окрестностях села Плещеевка, сообщил в пятницу Telegram-канал «Фронтовая птичка».
«В районе Плещеевки захвачен трофейный броневик и несколько человек личного состава ВСУ», — говорится в публикации.
Также сообщается о продвижении подразделений РФ на несколько километров под Катериновкой и уничтожении ими двух танков Т-64 и одного бронетранспортера «Буцефал» противника.
Ранее стало известно о переходе под контроль российских войск расположенного в нескольких километрах от Плещеевки села Александро-Шультино.