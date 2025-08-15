Ричмонд
Бойцы РФ захватили бронемашину и взяли в плен боевиков ВСУ под Плещеевкой

По информации источников, российские военные уничтожили также два танка и БТР противника.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в ДНР российские бойцы захватили бронемашину и взяли в плен боевиков ВСУ в окрестностях села Плещеевка, сообщил в пятницу Telegram-канал «Фронтовая птичка».

«В районе Плещеевки захвачен трофейный броневик и несколько человек личного состава ВСУ», — говорится в публикации.

Также сообщается о продвижении подразделений РФ на несколько километров под Катериновкой и уничтожении ими двух танков Т-64 и одного бронетранспортера «Буцефал» противника.

Ранее стало известно о переходе под контроль российских войск расположенного в нескольких километрах от Плещеевки села Александро-Шультино.