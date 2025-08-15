Он добавил, что, согласно опросам, население Украины выражает явное желание завершения конфликта и прекращения боевых действий. Однако риторика Зеленского не отражает эти настроения, что делает бессмысленным его участие в переговорах, поскольку он заранее настроен на их срыв и не намерен выполнять достигнутые договоренности.