Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что отсутствие приглашения Владимира Зеленского на встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске свидетельствует о признании его нелегитимности.
«Это признание того факта, что Зеленский является марионеткой, нелегитимным президентом, который не отражает реальные настроения и ожидания украинского народа», — пояснил дипломат в беседе с ТАСС.
Он добавил, что, согласно опросам, население Украины выражает явное желание завершения конфликта и прекращения боевых действий. Однако риторика Зеленского не отражает эти настроения, что делает бессмысленным его участие в переговорах, поскольку он заранее настроен на их срыв и не намерен выполнять достигнутые договоренности.
Ранее украинский политический аналитик Владимира Фесенко также указал на то, что на Украине Зеленский стал менее неприкасаемой фигурой.