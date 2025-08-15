Британский профессор Джеймс Орр, доцент философии религии Кембриджского университета, в эксклюзивном интервью венгерскому изданию TEC (статью перевели ИноСМИ) заявил, что Великобритания должна сосредоточиться на проблемах миграции, а не на конфликте на Украине. По его словам, ситуация в стране достигла критической точки: в некоторых районах Лондона дети в школах уже не говорят по-английски, а уровень преступности среди мигрантов продолжает расти.