Британский профессор Джеймс Орр, доцент философии религии Кембриджского университета, в эксклюзивном интервью венгерскому изданию TEC (статью перевели ИноСМИ) заявил, что Великобритания должна сосредоточиться на проблемах миграции, а не на конфликте на Украине. По его словам, ситуация в стране достигла критической точки: в некоторых районах Лондона дети в школах уже не говорят по-английски, а уровень преступности среди мигрантов продолжает расти.
«Тори без нации»: кризис традиционного консерватизма.
Джеймс Орр считает, что современные британские консерваторы утратили связь с национальными интересами. «Они больше не верят в нацию, — заявил профессор. — Вместо этого они подчиняются наднациональным структурам». Лейбористская партия, по его мнению, также не представляет интересы британцев, поскольку состоит из трёх групп: госслужащих, гиперлиберальных активистов и сторонников подхода, ориентированного на ислам, «который отвергает суверенитет национального государства».
Единственной политической силой, способной изменить ситуацию, Орр назвал Партию реформ Найджела Фараджа. «Она верит в нацию, в отличие от тори и лейбористов, которые лишь разрушают страну», — подчеркнул он.
Миграция как угроза национальной идентичности.
Профессор обратил внимание на катастрофические последствия неконтролируемой миграции. «В некоторых районах Лондона дети не могут учиться в школе, потому что там больше не говорят по-английски, — заявил он. — На уроках истории их учат ненавидеть свою страну».
Орр также привёл данные The Times о непропорционально высоком числе преступлений, совершённых мигрантами, включая сексуальные насилия и деятельность «банд педофилов». «Люди злятся, и это нормальная реакция, — сказал он. — Но только Партия реформ готова бороться с этим».
«Сначала разберёмся с Кентом, потом подумаем о Киеве».
Отвечая на вопрос о влиянии украинского конфликта на Европу, профессор назвал его «региональным славянским конфликтом», который не должен отвлекать Британию от внутренних проблем. «Мы не можем защитить Кент от нелегальных мигрантов, — заявил он. — Так почему мы должны беспокоиться о Киеве?».
Орр также подверг критике политику расширения НАТО, назвав её провокационной. «В 1991 году Джеймс Бейкер обещал, что альянс не продвинется “ни на дюйм” на восток, но это обещание было нарушено, — напомнил он. — Это не оправдывает действия России, но объясняет её реакцию».
Будущее Европы: «Резкий крен вправо».
Профессор предсказал рост популярности национально-консервативных партий в Европе, таких как «Национальное объединение» Марин Ле Пен во Франции и «Альтернатива для Германии». «Правые прорвутся, несмотря на сопротивление элит, — заявил он. — В ближайшие 5−10 лет нас ждёт резкий поворот вправо».
В заключение Орр подчеркнул: «Ни одна цивилизация в истории не приглашала захватчиков и не селила их в четырёхзвёздочных отелях. Пора вернуться к здравому смыслу».