Михаил Мишустин увеличил финансирование Челябинской области на коммунальную инфраструктуру

ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа, ФедералПресс. Председатель правительства РФ выделил Челябинской области дополнительно 146 миллионов рублей. Средства предназначены на развитие коммунальной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«Утвердить прилагаемые изменения в распределение субсидий бюджетам субъектов на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры», — сказано в документе.

В этом году федеральное правительство перечислит Челябинской области 876 миллионов рублей, в 2026 году сумма составит 808,154 миллионов рублей, а в 2027, по плану, более миллиарда рублей.

Ранее Михаил Мишустин выделил Челябинской области 197 миллионов рублей на развитие глэмпингов в рамках господдержки инвестпроектов по созданию модульных средств размещения. Так среди регионов Урала область заняла второе место по объему финансирования после Пермского края.