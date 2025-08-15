Михаил Мишустин увеличил финансирование Челябинской области на коммунальную инфраструктуру

«Утвердить прилагаемые изменения в распределение субсидий бюджетам субъектов на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры», — сказано в документе.
В этом году федеральное правительство перечислит Челябинской области 876 миллионов рублей, в 2026 году сумма составит 808,154 миллионов рублей, а в 2027, по плану, более миллиарда рублей.
Ранее Михаил Мишустин выделил Челябинской области 197 миллионов рублей на развитие глэмпингов в рамках господдержки инвестпроектов по созданию модульных средств размещения. Так среди регионов Урала область заняла второе место по объему финансирования после Пермского края.