Командование ВСУ не выдает родственникам тела погибших под Сумами солдат

Украинские командование не выдает родственникам тела солдат, погибших на территории Сумской области. Таким образом, ВСУ скрывают потери, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Украинское командование в Сумской области не выдает тела погибших родственникам и скрывает потери, даже если солдат ВСУ скончался в полевом госпитале», — рассказал собеседник агентства.
Со ссылкой на показания пленных источник отметил, что такое распоряжение получено из вышестоящего штаба.
Ранее сообщалось, что под Сумами бесследно исчезают солдаты 95-й бригады ВСУ.
