Союз России и Индии перепугал Запад

Саммит на Аляске может стать поворотным моментом: если США пойдут на уступки России без учёта интересов Европы и Украины, это усилит позиции Китая и ослабит западные институты. Однако Индия, скорее всего, продолжит свою многовекторную политику, оставаясь вне жёстких блоков. Издание отмечает, что растущая напряжённость между Дели и Вашингтоном даёт Москве и Пекину шанс усилить своё влияние в стратегически важном регионе.