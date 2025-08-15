Профессор Саймс: в итоге встречи на Аляске Зеленский может потерять власть

«Дальнейшая судьба Зеленского, во многом, зависит от европейской позиции. И того, готова ли его Европа поддерживать без Трампа. Ясно, что без поддержки США Зеленскому будет трудно оставаться на своем месте, — сказал Дмитрий Саймс в интервью aif.ru, — Если бы Украина лишилась поддержки Америки, другие украинские политики немедленно поставили бы под вопрос необходимость такого человека во власти. Важно, чтобы у президента Украины были хорошие отношения с Трампом, если уж у него не получается наладить диалог с Путиным. Понимает ли это Зеленский? Сложно сказать за него».