Профессор Саймс: в итоге встречи на Аляске Зеленский может потерять власть

Решения, принятые на встрече президентов России и США 15 августа на Аляске могут приблизить финал политической карьеры Владимира Зеленского. Об этом сказал в комментарии aif.ru профессор МГИМО, ведущий «Первого канала» Дмитрий Саймс.
«Дальнейшая судьба Зеленского, во многом, зависит от европейской позиции. И того, готова ли его Европа поддерживать без Трампа. Ясно, что без поддержки США Зеленскому будет трудно оставаться на своем месте, — сказал Дмитрий Саймс в интервью aif.ru, — Если бы Украина лишилась поддержки Америки, другие украинские политики немедленно поставили бы под вопрос необходимость такого человека во власти. Важно, чтобы у президента Украины были хорошие отношения с Трампом, если уж у него не получается наладить диалог с Путиным. Понимает ли это Зеленский? Сложно сказать за него».
Как отметил эксперт, от потери поддержки США страдают и более влиятельные, чем Украина, страны.
«Посмотрите на Израиль — он имеет гораздо более сильную внутреннюю поддержку в США, чем Украина. Однако все понимают, что быть израильским премьер-министром в долгосрочной перспективе сложно, если у тебя плохие отношения с США. Украина пользуется громкой поддержкой в США, но она не массовая», — отметил Дмитрий Саймс.
Ранее глава украинской власти Владимир Зеленский признал, что считает саммит на Аляске «личной победой Путина».
Полное интервью Дмитрия Саймса о переговорах русско-американских переговорах на Аляске скоро будет опубликовано на aif.ru.