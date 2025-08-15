Ричмонд
Токаев принял участие в республиканской Августовской конференции учителей

Астана. 15 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в республиканской Августовской конференции учителей, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

«Президент Касым-Жомарт Токаев принимает участие в республиканской Августовской конференции учителей», — говорится в сообщении.

В этом году мероприятие посвящено теме «Білім келешегі: адал азамат, кәсіби маман».