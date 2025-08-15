Глава МИД Лавров рассказал о позиции России на переговорах Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил телеканалу «Россия-24», что Москва подходит к предстоящим переговорам с Вашингтоном с четкой и продуманной позицией. По его словам, значительная подготовительная работа уже проведена в ходе визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который представлял интересы американской стороны.