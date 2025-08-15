Глава МИД Лавров рассказал о позиции России на переговорах Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил телеканалу «Россия-24», что Москва подходит к предстоящим переговорам с Вашингтоном с четкой и продуманной позицией. По его словам, значительная подготовительная работа уже проведена в ходе визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который представлял интересы американской стороны.
Лавров подчеркнул, что российская делегация намерена аргументированно изложить свою точку зрения, не делая заранее никаких предположений о результатах встречи. Он выразил надежду, что переговоры, которые пройдут 15 августа в Анкоридже, окажутся продуктивными и позволят продвинуться в решении ключевых вопросов двусторонних отношений.
Этот саммит станет первой личной встречей Владимира Путина и Дональда Трампа с июня 2021 года, когда российский президент общался в Женеве с Джо Байденом. Примечательно, что Путин войдет в историю как первый лидер России, посетивший Аляску.
Ранее Белый дом сообщил время начала переговоров Путина и Трампа.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.