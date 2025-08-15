Корреспондент aif рассказал об отношении жителей Аляски к саммиту РФ и США

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа мало интересует жителей Аляски.
Несмотря на то, что предстоящую встречу на Аляске обсуждают в Китае, Индии, в Европе, в Вашингтоне и Москве, жители Аляски не придают ей особого значения.
Как рассказали aif.ru местные, саммит — это, конечно хорошо, ведь он приносит деньги. Но кроме этого, они вообще не видят смысла его обсуждать. Как заявил aif.ru местный житель Джо: «Ну, встретятся президенты, но так это всего один день. Чего про это вообще говорить-то?!».
Для жителей Аляски Украина, Россия, Европа, боевые действия — это очень далеко и не влияет на них, в отличие от денег, которые они получают от членов делегаций и журналистов.
Кроме того, а Анкоридже нет никаких знаков, что в городе вот-вот пройдет судьбоносная встреча: никаких плакатов или украшенных флагами улиц. Только около военной базы частично перекрыты дороги. «Иными словами, местную жизнь саммит почти никак не затронул», — резюмирует корреспондент aif.ru.
Переговоры президентов России и США на Аляске пройдут 15 августа.
Ранее корреспондент aif.ru рассказал, что российских журналистов, которые будут освещать саммит, поселили на специально переоборудованном стадионе Alaska Airlines Center, где в годы пандемии располагался ковидный госпиталь.