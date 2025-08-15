NYT: саммит на Аляске станет победой для России

Саммит между президентом России и президентом США состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска, 15 августа. Встреча начнется в 11:30 по местному времени. Сначала лидеры проведут беседу тет-а-тет с переводчиками, после чего состоятся переговоры в расширенном составе делегаций и рабочий завтрак. Завершится саммит совместной пресс-конференцией Путина и Трампа.