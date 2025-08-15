NYT: саммит на Аляске станет победой для России

Участие России в переговорах свидетельствует о выходе страны из международной изоляции.
Сам факт проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске уже считается дипломатической победой для Москвы, даже если не будет достигнут прогресс по украинскому вопросу. Об этом сообщает The New York Times.
«Сам факт того, что американский президент готов встретиться с ним (с Владимиром Путиным), считается дипломатической победой Кремля», — пишет The New York Times. Участие России в столь значимых переговорах свидетельствует о выходе страны из международной изоляции. Для Кремля встреча с Трампом — это возможность вновь заявить о себе на мировой арене.
Саммит между президентом России и президентом США состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска, 15 августа. Встреча начнется в 11:30 по местному времени. Сначала лидеры проведут беседу тет-а-тет с переводчиками, после чего состоятся переговоры в расширенном составе делегаций и рабочий завтрак. Завершится саммит совместной пресс-конференцией Путина и Трампа.