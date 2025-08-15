Перед встречей на Аляске, Западу напомнили, что РФ способна применять силу

Западные страны, которые имеют дело с Россией, должны помнить, что когда заканчивается терпение может быть применена сила. Об этом сказал в интервью aif.ru профессор МГИМО, телеведущий Дмитрий Саймс.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о своей усталости от попыток урегулировать конфликт на Украине.
В преддверии встречи президентов США и России на Аляске американский лидер стал участником видеоконференции с лидерами европейских стран, на которой оказался и Владимир Зеленский.
«Вопрос о терпении стоит остро не только в Вашингтоне у Трампа, но и в Москве у российского руководства. Россия славится своим терпением, но в случае с Грузией в 2008 году, Крымом в 2014 году и Украиной в 2022 году, Россия, к удивлению своих противников, могла показать, что терпение очень быстро перерастает в серьезные решительные действия. В том числе, с применением силы. Это реальность, которую те, с кем Россия имеем дело на Западе, не до конца понимают», — сказал Дмитрий Саймс aif.ru.
Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа состоится 15 августа в 22:30 по московскому времени. Сначала лидеры проведут беседу тет-а-тет в присутствии переводчиков.
В ближайшее время на сайте aif.ru будет опубликовано полное интервью Дмитрия Саймса, в котором он расскажет о переговорах между Россией и США на Аляске.