Перед встречей на Аляске, Западу напомнили, что РФ способна применять силу

«Вопрос о терпении стоит остро не только в Вашингтоне у Трампа, но и в Москве у российского руководства. Россия славится своим терпением, но в случае с Грузией в 2008 году, Крымом в 2014 году и Украиной в 2022 году, Россия, к удивлению своих противников, могла показать, что терпение очень быстро перерастает в серьезные решительные действия. В том числе, с применением силы. Это реальность, которую те, с кем Россия имеем дело на Западе, не до конца понимают», — сказал Дмитрий Саймс aif.ru.