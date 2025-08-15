Романов: гарнизон ВСУ в Перебудове в ДНР оказался в «котле»

Украинские военные, находящиеся в поселке Перебудова в ДНР, оказались в «котле», сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Владимир Романов, ссылаясь на данные украинских ресурсов.
«Согласно карте противника, в полосе населенных пунктов Александроград — Мирное — Комар — Воскресенка — образован котел, в который попал в том числе гарнизон ВС Украины, удерживавший н.п. Перебудова», — написал он.
Напомним, накануне стало известно о взятии в плен российскими бойцами отделения ВСУ под Воскресенкой в ДНР. Также сообщалось об освобождении расположенного в 17 км от Перебудовы села Искра.