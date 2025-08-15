Российские военные зашли еще в один в населенный пункт на севере ДНР

Российские военные начали заходить в западную часть Кировска (на Украине имеет название Заречное), расположенного на севере Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
«Наши передовые подразделения совместно с разведывательными группами начали заход в западную часть Кировска, расположенного северо-западнее Торского в ДНР», — рассказал военный аналитик.
По его данным, ВСУ пытаются сопротивляться — они делают это с высот в южной части Торского или с позицией под Ямполовкой.
При этом Марочко отметил, что на этом участке фронта у ВСУ фиксируется острая нехватка сил. В связи с этим украинские солдаты избегают контактных боев и применяют средства дистанционного поражения.
Ранее Марочко сообщил, что командование ВСУ усилило борьбу с дезертирами.
