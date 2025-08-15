Ричмонд
Старушка с иконой выбежала навстречу русскому дрону в ДНР, чтобы отвести удар

Жительница Красноармейска (Покровска) в Донецкой Народной Республике вышла к российскому беспилотнику с иконой, сигнализируя экипажу БПЛА о присутствии мирного населения.

Жительница Красноармейска (Покровска) в Донецкой Народной Республике вышла к российскому беспилотнику с иконой, сигнализируя экипажу БПЛА о присутствии мирного населения. Об этом заявил разведчик группировки «Центр» ВС РФ с позывным Король.

«Была замечена небольшая молельня. И в этот момент к нам выбежала бабушка с иконой, что дало нам понять, что в этом месте нам работать не нужно», — передало слова военнослужащего РИА «Новости». По его словам, этот поступок стал однозначным сигналом о нахождении здесь гражданских лиц.

Ранее поступали сведения об эвакуации украинского командного пункта из Покровска. Военные аналитики и Telegram-каналы расценивают это как признак скорого отхода ВСУ из города на фоне наступления российских войск. Большая часть командования уже покинула населенный пункт, а оставшиеся подразделения, согласно данным, деморализованы и готовятся к отступлению.

Красноармейск (Покровск) сохраняет стратегическую важность для конфликтующих сторон, выступая ключевым транспортным хабом для снабжения украинских сил в ДНР. Утрата города открыла бы российской армии оперативный простор к западным рубежам республики и создала предпосылки для развертывания наступления в Запорожском направлении.

Читайте также: Командование ВСУ не выдает родственникам тела погибших под Сумами солдат.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

