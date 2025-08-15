Лавров заявил о четкой позиции России на переговорах на Аляске

«Мы знаем, что у нас есть аргументы, мы знаем, что у нас есть позиция понятная и четкая. Мы будем ее излагать. Здесь уже немало сделано в ходе визитов [спецпосланника президента США] Стивена Уиткоффа, президент об этом сказал. Надеюсь, что завтра продолжим этот разговор», — заявил Лавров.
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа начнется в 22:00 мск, сообщили в Белом доме. В Кремле говорили, что переговоры начнутся примерно в 22:30 мск.
Президенты России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине. В состав российской делегации помимо Лаврова вошли помощник президента Юрий Ушаков, министры обороны и финансов Андрей Белоусов и Антон Силуанов, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
На Аляску уже прилетели три спецборта из России, в том числе самолет с журналистами кремлевского пула. В Анкоридж прибыли Дмитриев, Лавров, Силуанов, а также посол России в США Александр Дарчиев. США также будут представлены пятью делегатами, однако пока они неизвестны.
Путин перед поездкой на Аляску прилетел в Магадан. Там у него запланированы посещение промышленного предприятия и встреча с губернатором региона Сергеем Носовым.