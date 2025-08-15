«Такой плотности минирования еще не видели»: комроты саперов рассказал о подлостях ВСУ на Курщине

— Поднимался, шёл, вёл отделение, чтобы показать, что я не трус, что я иду впереди вас. Полное доверие пацанов я заслужил. То, что изначально было разрозненным отрядом, превратилось в слаженную команду, основанную на взаимовыручке и профессионализме. С нами Бог, и я горжусь тем, что у меня нет ни одного погибшего бойца.