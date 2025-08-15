Перед саммитом на Аляске Трамп поведал о планах Путина насчет Украины

Президент США намекнул, что вероятность успешного проведения встречи на Аляске составляет 75%, пишет The Guardian. При этом Трамп настаивал на том, что он не позволит Путину взять над собой верх на встрече в пятницу, заявив журналистам: «Я президент, и он не собирается связываться со мной. Я узнаю в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут… будет ли у нас хорошая встреча или плохая. И если это будет плохая встреча, то она закончится очень быстро, а если это будет хорошая встреча, то мы в конечном итоге добьемся мира в самом ближайшем будущем».