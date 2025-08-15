Перед саммитом на Аляске Трамп поведал о планах Путина насчет Украины

Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Путин готов заключить договоренности по конфликту на Украине. Пока лидеры двух стран готовятся к саммиту на Аляске в пятницу, его предположение о том, что российский президент и Владимир Зеленский могут «поделить вещи», похоже, уже встревожило кое-кого в Киеве.
Президент США намекнул, что вероятность успешного проведения встречи на Аляске составляет 75%, пишет The Guardian. При этом Трамп настаивал на том, что он не позволит Путину взять над собой верх на встрече в пятницу, заявив журналистам: «Я президент, и он не собирается связываться со мной. Я узнаю в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут… будет ли у нас хорошая встреча или плохая. И если это будет плохая встреча, то она закончится очень быстро, а если это будет хорошая встреча, то мы в конечном итоге добьемся мира в самом ближайшем будущем».
Он также сказал, что вторая встреча — пока не подтвержденная — между ним, Путиным и Зеленским будет более решающей.
«Вторая встреча будет очень, очень важной, потому что это будет встреча, на которой они заключат сделку. И я не хочу использовать слово “делить”, но, знаете, в определенной степени, это неплохой термин, хорошо?» — вещал Трамп в интервью Fox News Radio.
Как полагает The Guardian, Трамп имел в виду возможность того, что Зеленскому придется согласиться на «обмен землей» — на практике передачу территорий России, потенциально включая те, которые не перешли под контроль Москвы.
Позже в четверг Трамп предположил, что любая вторая трехсторонняя встреча может состояться быстро — и, возможно, на Аляске.
«Завтра все, что я хочу сделать, это накрыть стол для следующей встречи, которая должна состояться в ближайшее время», — сказал он. — Я бы хотел увидеть, как это произойдет на самом деле, может быть, на Аляске".
Трамп признал, что не уверен в возможности немедленного прекращения огня, но выразил заинтересованность в посредничестве в заключении мирного соглашения. О Путине он сказал: «Я думаю, теперь он убежден, что собирается заключить сделку. Я думаю, он собирается, и мы это выясним».
Зеленский столкнется с трудным выбором, если Путин отвергнет призыв Украины к полному 30-дневному прекращению огня и предложит лишь частичный перерыв в боевых действиях, особенно если Трамп считает, что трехсторонняя встреча все же должна состояться, предполагает The Guardian.
Киевский гастролер провел большую часть четверга в Лондоне, обсуждая состоявшийся в среду видеозвонок между европейскими лидерами и Трампом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Европейские лидеры были в значительной степени удовлетворены тем, как прошел разговор, но знают, что Трамп непредсказуем и склонен действовать инстинктивно, а не придерживаться сценария, отмечает The Guardian.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что изменения на поле боя могут осложнить достижение мира. «Я думаю, мы все понимаем, что для достижения мира необходимо обсудить гарантии безопасности», — сказал он.
Ранее Трамп отказывался предоставлять такие гарантии, но, возможно, европейские гарантии безопасности могут быть согласованы. Рубио сказал, что, по его мнению, Трамп четыре раза разговаривал по телефону с Путиным и «почувствовал, что теперь важно поговорить с ним лично, посмотреть ему в глаза и выяснить, что возможно, а что нет».
Стармер и Зеленский встретились на Даунинг-стрит за завтраком в четверг и приветствовали «очевидный шанс на достижение мира», если Путин докажет, что он серьезно настроен на прекращение конфликта, пишет The Guardian, отмечая, что европейские лидеры вышли со встречи в среду уверенными в том, что Трамп собирается на свой саммит, чтобы добиться от Путина приверженности долгосрочному прекращению огня, и не стремится вести переговоры через голову Украины.
План Трампа и Путина провести совместную пресс-конференцию после переговоров свидетельствует о том, что Белый дом настроен оптимистично, что саммит приведет к прорыву. Москва убеждена, что саммит должен быть посвящен не только Украине, но и согласованию шагов по возобновлению американо-российского экономического сотрудничества.
В кратком изложении встречи на Даунинг-стрит британские официальные лица заявили, что Зеленский и Стармер выразили осторожный оптимизм по поводу перемирия, «пока Путин предпринимает действия, чтобы доказать, что он серьезно настроен» в отношении мира. В отдельном заявлении Зеленский сообщил, что обсуждались гарантии безопасности, необходимые для того, чтобы сделать любую сделку «действительно прочной, если Соединенным Штатам удастся надавить на Россию».
В среду Стармер был сопредседателем виртуальной встречи «коалиции желающих» — возглавляемой Европой инициативы по отправке миротворческих сил на Украину для обеспечения выполнения любого соглашения, — на которой он заявил, что существует «реальный» шанс на перемирие.
В отношении России могут быть введены дополнительные санкции, если Кремль не предпримет никаких действий, и Стармер сказал, что Великобритания уже работает над следующим пакетом мер, направленных против Москвы.
Трамп часто говорил, что он поймет, сможет ли он добиться мира на Украине, только встретившись лично с Путиным, напоминает The Guardian. Он очень верит в свои личные отношения с российским лидером, но в среду он преуменьшил ожидания относительно того, что он может сделать, чтобы убедить Путина смягчиться. В то же время он предупредил, что для России будут «очень серьезные последствия», если Путин не согласится на прекращение огня, что является завуалированной угрозой усиления санкций США в отношении экспорта российской нефти.
До сих пор он воздерживался от оказания такого экономического давления на Россию, но к концу месяца США должны ввести дополнительные пошлины на индийский импорт в США в качестве наказания за то, что Индия продолжает покупать российскую нефть, подчеркивает The Guardian.
Великобритания хотела бы, чтобы США рассмотрели другие, более целенаправленные санкции, либо в отношении так называемого теневого флота российских нефтяных танкеров, либо в отношении нефтеперерабатывающих заводов, использующих российскую нефть. Но Москва проинформировала, что саммит на Аляске отнюдь не приведет к дополнительному экономическому давлению на российскую экономику, вместо этого он будет включать обсуждение и заключение соглашений о новом американо-российском экономическом сотрудничестве, что ослабит давление на российские государственные финансы.
Некоторые европейские лидеры воодушевились подробным пониманием проблем, проявленным во время телефонного разговора вице-президента США Джей Ди Вэнса, и намеками на то, что Трамп, возможно, захочет предоставить активы США для обеспечения безопасности Украины под руководством Европы в случае заключения мирного соглашения.
Саммит на Аляске, который должен начаться в 11.30 утра по местному времени (22:30 по Москве), будет включать в себя встречу Трампа и Путина один на один с переводчиками, а затем встречу в более широком составе.