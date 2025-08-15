Ричмонд
Лавров появился на Аляске в свитере с надписью СССР

Глава МИД России прибыл в отель в Анкоридже в свитере, на котором, предположительно, изображена надпись СССР.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже в свитере, на котором, предположительно, изображена надпись СССР.

На кадрах, появившихся в Сети, запечатлено, как российский министр вышел из автомобиля и прошел ко входу в отель. Лавров был одет в свитер с надписью на груди и в жилет, который немного скрывал надпись.

Ранее сообщалось, что Лавров уже прибыл на Аляску.

Глава МИД, отвечая на вопрос, ощущает ли он мандраж перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сказал: «А что это такое?». Он подчеркнул, что Россия имеет четкую позицию, которую российские представители будут излагать.

Саммит лидеров РФ и США пройдет 15 августа.

