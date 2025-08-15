Ричмонд
В Госдуме предложили запретить работать курьерами людям с судимостью

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 15 августа, заявил о работе над законопроектом, в рамках которого лицам с судимостью запретят работать курьерами.

Парламентарий напомнил, что в Санкт-Петербурге приняли решение запретить мигрантам работать курьерами, ранее аналогичные ограничения действовали для такси. Он отметил, что запрет на курьерскую деятельность для иностранных граждан, работающих по патентам, также установлен в 32 регионах.

Володин сообщил, что у регионов сохраняется право вводить обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой знаний русского языка и правил общественного поведения. Он отметил, что правовое поле в этой сфере продолжает совершенствоваться.

Кроме того, по словам Володина, сейчас разрабатываются законодательные инициативы, устанавливающие запрет на работу курьерами для лиц с судимостью за определенные преступления и повышение административной ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки.

— В настоящее время прорабатываем ряд законодательных инициатив, — написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал запретить иностранным гражданам работать курьерами. По его мнению, доставщики в РФ зарабатывают больше, чем научные работники и сотрудники образовательной сферы.

