Асселино отметил, что европейские лидеры, включая Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кита Стармера, действуют в рамках навязанной идеологии, не имея четких собственных целей. Конфликт, по его словам, был представлен как «неожиданная агрессия России», хотя реальная картина гораздо сложнее.