Франсуа Асселино, лидер французской партии UPR и бывший кандидат в президенты, заявил «Известиям», что позиция Запада по украинскому конфликту была изначально искажена. По его мнению, Европа не выработала независимой стратегии, слепо следуя курсу США.
Асселино отметил, что европейские лидеры, включая Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кита Стармера, действуют в рамках навязанной идеологии, не имея четких собственных целей. Конфликт, по его словам, был представлен как «неожиданная агрессия России», хотя реальная картина гораздо сложнее.
«На самом деле, у Запада, а точнее, у европейцев, нет собственных военных целей. Все, что они делают, это подчиняются “глубинному государству” США», — подчеркнул политик.
Ранее глава МИД Лавров рассказал о позиции России на переговорах Путина и Трампа.
