Профессор Саймс указал на изменения позиции США по Украине перед Аляской

Визит Стива Уиткофа стал переломным моментом для решения провести очную встречу презилнтов, отметил телеведущий.

Источник: Аргументы и факты

Позиция США по Украине была скорректирована для того, чтобы встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске состоялась. Об этом сказал в интервью aif.ru телеведущий Дмитрий Саймс.

«Очевидно, что есть новые моменты в российской позиции, которые были переданы Стиву Уиткофу (помощнику президенту США — ред.) и донесены до Трампа. Похоже, есть и новые моменты в американской позиции. Вопрос в том, достаточно ли этих изменений для достижения договорённости», — сказал Дмитрий Саймс в комментарии aif.ru.

Эксперт отметил, что визит Стива Уиткофа стал переломным моментом для решения провести очную встречу лидеров двух стран.

Ранее Дмитрий Саймс отметил, что европейским лидерам и Владимиру Зеленскому не удалось склонить Трампа на свою сторону.

В ближайшее время на сайте aif.ru будет опубликовано полное интервью Дмитрия Саймса о переговорах между Россией и США на Аляске.

