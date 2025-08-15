Профессор Саймс указал на изменения позиции США по Украине перед Аляской

«Очевидно, что есть новые моменты в российской позиции, которые были переданы Стиву Уиткофу (помощнику президенту США — ред.) и донесены до Трампа. Похоже, есть и новые моменты в американской позиции. Вопрос в том, достаточно ли этих изменений для достижения договорённости», — сказал Дмитрий Саймс в комментарии aif.ru.