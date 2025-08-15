Лебедев: под Харьковом в результате удара уничтожена группа наемников

В Харьковской области нанесен удар по расположению иностранных наемников, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, в минувший четверг под удар попали иностранные боевики, дислоцированные на участке между городом Дергачи и поселком Казачья Лопань.
«Предварительные данные говорят о распотрошенной группе наемников. Погибших 18 человек, по раненым выясняем. Уничтожены минимум две артиллерийские системы натовского образца», — написал он.
Лебедев сообщил также о нанесении ударов по складам, ПВО и ремонтным площадкам ВСУ на территории Харьковской области.
Ранее стало известно об уничтожении корректируемыми бомбами иностранных наемников и боевиков «Азова»*, переброшенных недавно в Доброполье в ДНР.
* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.