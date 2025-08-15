Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жизнь озера Иссык-Куль: сезон и саммит

Под звуки прибоя и крики чаек Чолпон-Ата живёт своим ритмом. Пляжи и горы соседствуют с дорогами, где время идёт чуть медленнее, чем в залах заседаний Евразийского межправсовета.

11

Под звуки прибоя и крики чаек Чолпон-Ата живёт своим ритмом. Пляжи и горы соседствуют с дорогами, где время идёт чуть медленнее, чем в залах заседаний Евразийского межправсовета.