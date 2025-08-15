Ричмонд
В Молдове появятся две новые госнаграды, названия нескольких старых изменятся

Указ президента об изменениях в системе госнаград Молдовы опубликован в Monitorul Oficial.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. В Молдове будут учреждены две новые государственные награды. Соответствующий указ, подписанный президентом Майей Санду опубликован в «Официальном вестнике» (Monitorul Oficial).

Документ предусматривает создание модернизированной системы наград, в которую входят ордена, кресты, медали и почетные звания. Также в нем указаны и новые награды Ordinul Libertății («Орден Свободы»), который будет присуждаться за продвижение демократии, прав человека, свободы и плюрализма, а также медаль Meritul Academic («За академические заслуги»), учрежденный для педагогических работников и исследователей за выдающиеся достижения в образовании и науке.

В то же время проект предусматривает пересмотр некоторых существующих наград. Орден Gloria Muncii будет переименован в Ordinul Muncii («Орден Труда») и получит новое художественное оформление и будет структурирован по степеням.

Медаль Meritul Civic («За гражданские заслуги») получит новую художественную концепцию, а медаль Meritul Militar («За военные заслуги») будет повышена до уровня креста.

Изменения коснулись также и высшей государственной награды — «Ордена Республики» (Ordinul Republicii), который получит обновленную цепочку, выполненную в духе национальной символики.

Новый визуальный образ получит и нагрудный знак почетного звания Artist al Poporului («Народный артист»). Кроме того, Ordinul de Onoare сменит название на Ordinul Onoarei («Орден Почета»).

Награды будут вручаться только один раз в год 27 августа — в День независимости Республики Молдова.

