«Миротворец» Трамп неожиданно позвонил норвежскому министру с вопросом о Нобелевской премии

В прошлом месяце Дональд Трамп позвонил министру финансов Норвегии, чтобы спросить о выдвижении его кандидатуры на Нобелевскую премию мира, сообщила норвежская пресса в четверг.

Норвежское издание Dagens Næringsliv, ссылаясь на неназванные источники, сообщило: «Ни с того ни с сего, когда министр финансов Йенс Столтенберг прогуливался по улице в Осло, позвонил Дональд Трамп… Он хотел получить Нобелевскую премию — и обсудить тарифы».

Издание добавило, что Трамп уже не в первый раз поднимает со Столтенбергом вопрос о выдвижении на Нобелевскую премию мира.

В заявлении для Reuters Столтенберг, бывший генеральный секретарь НАТО, сказал, что разговор был посвящен тарифам и экономическому сотрудничеству в преддверии телефонного разговора Трампа с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере.

Как напоминает Reuters, 31 июля Белый дом объявил о введении 15-процентных пошлин на импорт из Норвегии, таких же, как и в Европейском союзе. Столтенберг заявил в среду, что Норвегия и Соединенные Штаты все еще ведут переговоры относительно тарифов.

«Я не буду вдаваться в дальнейшие подробности о содержании разговора», — сказал Столтенберг, добавив, что во время разговора присутствовали несколько должностных лиц Белого дома, включая министра финансов Скотта Бессента и торгового представителя США Джеймисона Грира.

Белый дом и Норвежский Нобелевский комитет не ответили на запросы о комментариях.

Каждый год Норвежский нобелевский комитет, состоящий из пяти человек, рассматривает сотни кандидатов, прежде чем выбрать лауреатов, напоминает The Guardian. Члены комитета назначаются парламентом Норвегии в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, шведского промышленника 19 века. Лауреаты будут объявлены в октябре.

Трамп ранее неоднократно жаловался на то, что не получил Нобелевскую премию мира — награду, которую получили четыре его предшественника, включая Барака Обаму.

В своей последней тираде Трамп выступил в социальной сети Truth в июне, заявив: «Нет, я не получу Нобелевскую премию мира, что бы я ни делал, включая Россию/Украину и Израиль /Иран, какими бы ни были результаты, но люди знают, и это все, что имеет значение ко мне!».

Как напоминает Reuters, несколько стран, включая Израиль, Пакистан и Камбоджу, выдвинули кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль посредника в заключении мирных соглашений или прекращении огня, и он сам считает, что заслуживает награды, присуждаемой в Норвегии.

