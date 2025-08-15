«Миротворец» Трамп неожиданно позвонил норвежскому министру с вопросом о Нобелевской премии

В своей последней тираде Трамп выступил в социальной сети Truth в июне, заявив: «Нет, я не получу Нобелевскую премию мира, что бы я ни делал, включая Россию/Украину и Израиль /Иран, какими бы ни были результаты, но люди знают, и это все, что имеет значение ко мне!».