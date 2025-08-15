Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала замеченного на Аляске лося отчаявшимся Зеленским

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отчаявшимся президентом Украины Владимиром Зеленским лося, пытавшегося попасть на военную базу на Аляске.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отчаявшимся президентом Украины Владимиром Зеленским лося, пытавшегося попасть на военную базу на Аляске.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что на Аляске лось попытался проникнуть на военную базу, где пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Захарова пошутила и сказала, что на самом деле пробраться на военную базу попытался украинский президент.

— Зеленский уже не знает, что придумать, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 по московскому времени 15 августа с беседы тет-а-тет при участии переводчиков. Центральной темой переговоров станет достижение мира между Россией и Украиной. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Киева к Москве для окончания боевых действий.

В состав российской делегации войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше