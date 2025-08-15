Ричмонд
Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры

Лось, замеченный на Аляске недалеко от площадки переговоров РФ и США, — это отчаявшийся Владимир Зеленский, пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своем телеграм-канале российский дипломат привела видеокадры — на них запечатлено животное, попытавшееся попасть на площадку переговоров российской и американской делегаций.

Захарова написала по этому поводу: «Зеленский уже не знает, что придумать».

Ранее Кремль и Белый дом сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске.

