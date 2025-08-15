Гуси на улицах, ночевка в спорткомплексе: эксклюзивные кадры URA.RU с Аляски за 12 часов до саммита

Освещать саммит президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Анкоридже приехали представители российских СМИ, среди которых присутствует и корреспондент URA.RU. Он поделился эксклюзивными кадрами: журналистов поселили в спорткомплекс Alaska Airlines Center, поскольку в гостиницах не хватило места на всех приезжих, накормили шведским столом и предоставили Wi-Fi. Корреспондент URA.RU отправился гулять по городу, где выяснил, что местные жители передвигаются только на машинах. А за низкими домами ему открылся потрясающий вид на поднимающиеся к облакам горы. Как выглядит город, в котором встретятся главы двух государств — в материале URA.RU.