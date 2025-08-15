Гуси на улицах, ночевка в спорткомплексе: эксклюзивные кадры URA.RU с Аляски за 12 часов до саммита

Российские журналисты прибыли в Анкоридж и показали уникальные кадры.
Освещать саммит президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Анкоридже приехали представители российских СМИ, среди которых присутствует и корреспондент URA.RU. Он поделился эксклюзивными кадрами: журналистов поселили в спорткомплекс Alaska Airlines Center, поскольку в гостиницах не хватило места на всех приезжих, накормили шведским столом и предоставили Wi-Fi. Корреспондент URA.RU отправился гулять по городу, где выяснил, что местные жители передвигаются только на машинах. А за низкими домами ему открылся потрясающий вид на поднимающиеся к облакам горы. Как выглядит город, в котором встретятся главы двух государств — в материале URA.RU.
Российские журналисты прибыли в Анкоридж Артур Якушко © URA.RUВ 5:30 утра по местному времени они отправятся на военную базу JBER, где встретятся Путин и Трамп Артур Якушко © URA.RUЖурналистов разместили на многофункциональной спортивной арене Артур Якушко © URA.RUИм предоставили ужин, доступ к Wi-FI и место для сна Артур Якушко © URA.RUАрена находится на окраине населенного пункта Артур Якушко © URA.RUТам практически никто не ходит пешком Артур Якушко © URA.RUПриготовления к встрече президентов на военной базе завершатся ближе к моменту ее начала Артур Якушко © URA.RUЖурналисты гуляют по городу в ожидании выезда на военную базу Артур Якушко © URA.RU.
Размещение в спорткомплексе.
Российских журналистов, прибывших в Анкоридж для освещения встречи Путина и Трампа, разместили на многофункциональной арене Alaska Airlines Center. Она была переоборудована под пункт временного размещения.
«Гостиницы есть, но они небольшие, и сюда приехало много людей, поэтому всем места не хватило, и мы будем здесь», — рассказал корреспондент URA.RU. Накануне саммита спрос на жилье резко вырос, что привело к значительному увеличению цен. Часть местных жителей также начала сдавать свои квартиры и дома прибывшим участникам и журналистам.
Удобства.
В центре предусмотрены все необходимые условия для работы и отдыха журналистов: душевые, бесплатный Wi-Fi, а также информационные надписи на русском языке. Однако, как отметил корреспондент URA.RU, в комплексе приходится искать розетки, с которыми там сложно.
Как рассказал журналист, их группа успела на ужин в последний момент до закрытия. Кормили россиян в кафе, которое находится рядом со спорткомплексом. Еда была бесплатной, она состояла из шведского стола с пиццей, буррито, салатами, нарезками, множеством разной газированной воды.
Об Анкоридже.
Местные жители в Анкоридже практически не передвигаются пешком, предпочитая автомобили. Представители российских СМИ размещены на окраине города, что, вероятно, объясняет редкость пешеходов среди жителей Анкориджа.
«Здесь пешком из местных жителей ходят только гуси, еще пара человек на пробежке и полицейские на посту. Все остальные, кто идут пешком, это наши коллеги-журналисты из России, остальные ездят только на машинах», — отметил корреспондент агентства.
Отправка к месту переговоров.
Утром в 5:30 по местному времени представители СМИ отправятся на военную базу, где состоятся переговоры глав государств. Для представителей прессы на территории военной базы будет организован специальный пресс-центр и шатер, строительство которого продолжается. Организаторы встречи пообещали обеспечить все необходимые условия для работы, включая доступ к беспроводному интернету. Завершение подготовительных работ еще не завершено, оно ожидается к моменту начала мероприятия.