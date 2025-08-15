Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем независимости республики

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 августа, поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра государства Нарендру Моди с Днем независимости республики.
Глава государства в поздравлении отметил успехи Индии в социально-экономической и научно-технической сферах, подчеркнув ее значимый авторитет на мировой арене.
Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Россией и Индией, отметив, что развитие сотрудничества соответствует интересам народов обеих стран.
В завершение Путин пожелал индийскому руководству здоровья и успехов, а гражданам страны — счастья и благополучия.
— Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня, — отмечается в поздравлении.
Также Путин поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с 80-й годовщиной освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Президент отметил, что узы боевого братства, дружбы и взаимопомощи, сформированные в годы войны, остаются прочными и надежными.