Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем независимости республики

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 августа, поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра государства Нарендру Моди с Днем независимости республики.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 августа, поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра государства Нарендру Моди с Днем независимости республики.

Глава государства в поздравлении отметил успехи Индии в социально-экономической и научно-технической сферах, подчеркнув ее значимый авторитет на мировой арене.

Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Россией и Индией, отметив, что развитие сотрудничества соответствует интересам народов обеих стран.

В завершение Путин пожелал индийскому руководству здоровья и успехов, а гражданам страны — счастья и благополучия.

— Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня, — отмечается в поздравлении.

Также Путин поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с 80-й годовщиной освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Президент отметил, что узы боевого братства, дружбы и взаимопомощи, сформированные в годы войны, остаются прочными и надежными.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше