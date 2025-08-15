Токаев заявил, что в Казахстане исчезла семейно-клановая система

Эти преобразования уже принесли значительные результаты: политическая система полностью обновлена, определен новый экономический курс, а общество претерпевает трансформацию, сопровождающуюся изменением сознания граждан.
Ключевым достижением стало внедрение принципа меритократии в государственную службу. Семейно-клановая система во власти ликвидирована, и теперь при назначении на должности приоритет отдается знаниям и профессионализму кандидатов.
Президент также отметил рост свободолюбивого и мыслящего поколения, для которого уважение к закону и порядку становится незыблемым принципом. Казахстан вступил в качественно новый этап развития, однако для закрепления этих изменений необходимо обновление общественного сознания.
Особая роль в этом процессе отводится педагогам, которые формируют ответственных граждан «Адал азамат» прямо в школьных стенах. Президент подчеркнул, что воспитание нового поколения в духе ответственности и законопослушности — залог устойчивого прогресса страны.