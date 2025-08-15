Ричмонд
Захарова показала, в кого превратился Зеленский, чтобы увидеть Путина и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на появление лося вблизи площадки российско-американских переговоров на Аляске. Дипломат сопоставила животное с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Захарова отметила, что Зеленский якобы отчаянно пытается попасть на встречу.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин в Магадане, украинский след в меню: что известно к утру перед встречей с Трампом.

«Зеленский уже не знает, что придумать», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она опубликовала кадры лося, который, по ее словам, был замечен рядом с местом проведения переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Захарова намекнула, что президент Украины якобы отчаянно пытается попасть на встречу лидеров России и США.

Встреча президентов России и США пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Сначала состоится разговор Владимира Путина и Дональда Трампа тет-а-тет, после чего к ним присоединятся делегации обеих стран. Присутствие Владимира Зеленского и других членов киевского руководства не планируется.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше