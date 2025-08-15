Захарова показала, в кого превратился Зеленский, чтобы увидеть Путина и Трампа

«Зеленский уже не знает, что придумать», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она опубликовала кадры лося, который, по ее словам, был замечен рядом с местом проведения переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Захарова намекнула, что президент Украины якобы отчаянно пытается попасть на встречу лидеров России и США.