Захарова показала, в кого превратился Зеленский, чтобы увидеть Путина и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на появление лося вблизи площадки российско-американских переговоров на Аляске. Дипломат сопоставила животное с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Зеленский уже не знает, что придумать», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она опубликовала кадры лося, который, по ее словам, был замечен рядом с местом проведения переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Захарова намекнула, что президент Украины якобы отчаянно пытается попасть на встречу лидеров России и США.
Встреча президентов России и США пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Сначала состоится разговор Владимира Путина и Дональда Трампа тет-а-тет, после чего к ним присоединятся делегации обеих стран. Присутствие Владимира Зеленского и других членов киевского руководства не планируется.