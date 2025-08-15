Британский профессор Галеотти: Путин победил всех в геополитической игре

Российский лидер Владимир Путин обыграл всех на геополитической арене, он уже победил, независимо от исхода переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, заявил Daily Mail профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти.
«Ступив сегодня на американскую землю, он станет победителем в геополитической игре с высокими ставками. Путин подчеркивает свою репутацию международного государственного деятеля, главы сверхдержавы, которая внушает страх и уважение», — подчеркнул профессор.
Он добавил, что Путин не позволит Украине вступить в НАТО — об этом не может быть и речи.
Кроме того, вполне вероятно, что после переговоров США не только не введут новые санкции, но и отменят часть действующих.
Становится понятно, что у Запада не получилось изолировать Россию, подчеркнул Галеотти.
Напомним, в субботу, 15 августа, Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Согласно заявлению помощника президента РФ Юрия Ушакова, саммит начнется в 22:30 мск, сначала лидеры встретятся тет-а-тет.
Ранее США впервые за 25 лет вывели «судно для военных операций» на Аляске.