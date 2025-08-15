Сотни бойцов ЧВК решено отправить для усмирения раздираемой криминальными группировками страны

«Одним из ключевых показателей успеха для меня будет то, что вы сможете доехать из Порт-о-Пренса в [северный город] Кап-Аитьен на небронированном автомобиле с тонкой обшивкой, и вас не остановят банды», — сказал Принс, который сказал, что заключил 10-летний контракт с правительством Гаити. Согласно этому соглашению, «Вектус», как сообщается, получит определенную роль в системе сбора налогов Гаити.