Основатель знаменитой ЧВК Blackwater Эрик Принс отправит сотни бойцов на раздираемое беспорядками Гаити. Критики этой акции говорят, что присутствие бойцов Vectus Global, включая снайперов, подорвет позиции гаитянской полиции и сил безопасности ООН.
Сообщается, что сотни бойцов из США, Европы и Сальвадора будут направлены на Гаити в ближайшие недели для борьбы с бандформированиями островной страны в рамках миссии, возглавляемой скандальным основателем ЧВК Blackwater и сторонником Дональда Трампа Эриком Принсом.
По данным агентства Reuters, новая охранная фирма Принса, Vectus Global, которая работает в охваченной насилием карибской стране с марта, готовится активизировать свою деятельность, чтобы помочь властям отвоевать ключевые дороги и территории у хорошо вооруженных преступных группировок.
«Одним из ключевых показателей успеха для меня будет то, что вы сможете доехать из Порт-о-Пренса в [северный город] Кап-Аитьен на небронированном автомобиле с тонкой обшивкой, и вас не остановят банды», — сказал Принс, который сказал, что заключил 10-летний контракт с правительством Гаити. Согласно этому соглашению, «Вектус», как сообщается, получит определенную роль в системе сбора налогов Гаити.
Столица Гаити была в значительной степени отрезана от остальной части страны с февраля 2024 года, когда вооруженные группировки начали совместное наступление против правительства, свергнув премьер-министра и захватив практически весь город, напоминает The Guardian.
По данным ООН, в период с апреля по июль было убито более 1500 человек, в основном в Порт-о-Пренсе. Большинство из них были убиты во время операций сил безопасности, а треть — в результате ударов беспилотников, которые правительство начало использовать против вооруженных группировок.
Источник, знакомый с операциями Vectus на Гаити, сообщил агентству Reuters, что в состав контингента ЧВК войдут снайперы, специалисты по разведке и связи, вертолеты и катера.
Использование частных военных подрядчиков для борьбы с гаитянскими преступными группировками вызвало тревогу у правозащитников и наблюдателей, несмотря на то, что ситуация с безопасностью стала настолько тяжелой, что многие гаитяне призывают к той или иной форме иностранного вмешательства, отмечает The Guardian.
«Люди отчаянно нуждаются в решениях, в помощи, в чем угодно… Люди готовы принять то, на что не так давно не согласились бы из-за отчаяния, — подчеркивает Джейк Джонстон, автор книги “Государство помощи: паника элиты”, “Капитализм катастроф” и “Битва за контроль над Гаити”. — Я могу понять уровень травмы и отчаяния. Но действительно ли это решение?».
Джонстон прогнозирует, что операция бойцов «Вектус» вряд ли пройдет успешно.
Джонсон назвал это развертывание еще одним примером того, как гаитянские проблемы «передаются на аутсорсинг» иностранцам, вместо того чтобы укреплять собственные гаитянские институты, такие как полиция: «Какой сигнал такое использование частных подрядчиков посылает местным силам, которые испытывают нехватку ресурсов и чувствуют, что их не поддерживают?».
Ромен Ле Кур, глава Гаитянской обсерватории Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью, назвал этот шаг «серьезной институциональной неудачей» для гаитянской полиции и сил безопасности, направленных туда в прошлом году при поддержке ООН. Ле Кур полагал, что привлечение иностранных подрядчиков «углубит стратегическую изоляцию» полиции Гаити и полицейской миссии под руководством Кении, поскольку они попытаются восстановить контроль.
Группа Принса, которая использует лозунг «мы не просто советуем, мы действуем», работает на Гаити с марта. По данным агентства Reuters, она использует беспилотники в координации с целевой группой, возглавляемой премьер-министром. «Но после шести месяцев развертывания банды продолжают удерживать стратегическое господство», — отметил Ле Кур.