Путин обратился к президенту Индии

Путин поздравил Моди с Днем независимости Индии.
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Индии Дроупади Мурму и премьер-министра Нарендру Моди с Днем независимости страны. В своем поздравлении глава государства отметил достижения Индии в социально-экономической и научно-технической сферах, а также подчеркнул ее авторитет на мировой арене.
«Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня», — говорится в поздравлении Путина. Оно опубликовано на сайте Кремля.
Путин также выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Россией и Индией, отметив, что развитие сотрудничества отвечает интересам народов обеих стран. В завершение он пожелал индийскому руководству здоровья и успехов, а гражданам страны — счастья и благополучия.
15 августа в Индии отмечается национальный праздник, посвященный независимости страны от Великобритании. Главные торжества проходят в столице республики — Нью-Дели: премьер-министр поднимает государственный флаг над Красным фортом и обращается к нации с традиционной речью. Одним из центральных событий становится красочное шествие, демонстрирующее культурное многообразие страны и ее достижения. Независимость Индии была официально провозглашена 15 августа 1947 года с вступлением в силу Акта о независимости, передавшего законодательные полномочия Учредительному собранию.