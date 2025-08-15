Путин обратился к президенту Индии

15 августа в Индии отмечается национальный праздник, посвященный независимости страны от Великобритании. Главные торжества проходят в столице республики — Нью-Дели: премьер-министр поднимает государственный флаг над Красным фортом и обращается к нации с традиционной речью. Одним из центральных событий становится красочное шествие, демонстрирующее культурное многообразие страны и ее достижения. Независимость Индии была официально провозглашена 15 августа 1947 года с вступлением в силу Акта о независимости, передавшего законодательные полномочия Учредительному собранию.