Захарова назвала замеченного рядом с местом переговоров РФ и США лося Зеленским

Захарова пошутила о попытке Зеленского всеми силами попасть на переговоры на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором назвала лося, замеченного на Аляске недалеко от площадки переговоров РФ и США, отчаявшимся Владимиром Зеленским.

В своем Telegram-канале Захарова привела видео, на котором запечатлен лось, попытавшийся попасть на площадку переговоров делегаций России и США.

«Зеленский уже не знает, что придумать», — написала дипломат.

Тем временем Зеленский отправился в Европу за помощью. Как отметил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор, украинскому лидеру нужно создать иллюзию будто Украина еще может успешно вести боевые действия.

Как сообщал Axios, Зеленский находится в тяжелом положении из-за успехов российской армии, роста недовольства внутри страны и предстоящего саммита президентов РФ и США. По данным издания, украинский лидер пытается повлиять на Дональда Трампа, но безуспешно.

MAX-канал KP.RU проведет прямую трансляцию переговоров — подписывайтесь.

