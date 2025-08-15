Ричмонд
Губернатор Глеб Никитин прокатился на «Чайке» во время визита в Мордовию

В 70-е годы машина возила первого секретаря Мордовского обкома КПСС.

Источник: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокатился на «Чайке» 1981 года выпуска по Саранску в республике Мордовия. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, раньше эта машина, сделанная на Горьковском автозаводе, возила первого секретаря Мордовского обкома КПСС.

«Ее отремонтировали, восстановили, и она на ходу, летает!» — написал Глеб Никитин.

Ранее мы писали, что 57 км дорог отремонтируют в Нижегородской области до конца 2025 года. Работы проведут на участках, задействованных при строительстве трассы М-12.