Губернатор Глеб Никитин прокатился на «Чайке» во время визита в Мордовию

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокатился на «Чайке» 1981 года выпуска по Саранску в республике Мордовия. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, раньше эта машина, сделанная на Горьковском автозаводе, возила первого секретаря Мордовского обкома КПСС.
«Ее отремонтировали, восстановили, и она на ходу, летает!» — написал Глеб Никитин.
Ранее мы писали, что 57 км дорог отремонтируют в Нижегородской области до конца 2025 года. Работы проведут на участках, задействованных при строительстве трассы М-12.