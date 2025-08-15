Ричмонд
Мишустин экстренно возвращается в Москву из-за отъезда Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин экстренно возвращается из Киргизии в Москву из-за переговоров на Аляске. Об этом он сообщил на заседании Евразийского межправительственного совета.

Мишустин был вынужден извиниться за досрочный уход.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГуси на улицах, ночевка в спорткомплексе: эксклюзивные кадры URA.RU с Аляски за 12 часов до саммита.

Выступая перед коллегами, Мишустин отметил успехи Евразийского экономического союза и выразил уверенность в дальнейшем развитии организации. Однако он был вынужден извиниться за досрочный уход, объяснив это необходимостью срочно вернуться в Москву. «Коллеги, благодарю за внимание. Вместе с тем, прошу меня извинить — мне необходимо вернуться в Москву», — сказал Мишустин.

Ситуация осложнилась после сообщения о том, что президент России Владимир Путин также покидает страну для участия в российско-американском саммите, который пройдет на Аляске. Встреча президентов России и Соединенных Штатов пройдет 15 августа на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже. Переговоры начнутся в 11:30 по местному времени.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
