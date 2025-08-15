Раскрыто, чем кормили российских журналистов, прилетевших на Аляску

Российским журналистам, прилетевшим на Аляску для освещения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, предоставили бесплатный ужин в формате «шведского стола» в спортивном комплексе, где размещён пресс-центр. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.
Как уточнил журналист, представители СМИ успели к трапезе буквально в самую последнюю минуту — заведение закрывалось почти сразу после их прихода. Гостям предлагали пиццу, буррито, разные салаты, нарезки, а также широкий выбор газированных напитков.
Питание, по уточнению, было организовано в кафе рядом со спортивной ареной, где базируются российские журналисты. Для прессы подготовили широкий ассортимент блюд, чтобы каждый мог выбрать еду по своему вкусу. За ужином присутствовали сотрудники различных российских изданий, прибывшие работать на саммит.
Журналистов разместили в спортивном комплексе Анкориджа, где для них созданы необходимые условия: оборудованы душевые, обеспечен Wi-Fi и установлены указатели на русском языке. Рано утром, в 5:30 по местному времени, они отправятся на военную базу, где состоятся переговоры. Ночевать им предстоит на раскладушках из-за нехватки мест в гостиницах, вызванной высоким спросом.
