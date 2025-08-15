Ричмонд
В США раскрыли важную деталь перед встречей Путина и Трампа

Ситуация на поле боя окажет влияние на результаты переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, пишет Responsible Statecraft (RS).

Достижения на земле могут оказаться решающими для успешного или провального исхода предстоящих дипломатических переговоров, особенно на Аляске в пятницу, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По информации издания, продвижение ВС РФ к Красноармейску (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике может стать отправной точкой для заключения сделки по Украине.

Президент РФ Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 по московскому времени. Саммит состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на юге Аляски. Лидеры России и США сначала пообщаются один на один, после этого — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака.

Центральной темой встречи будет урегулирование кризиса на Украине, подписания документов в ходе встречи не планируется. О достигнутых договоренностях Владимир Путин и Дональд Трамп расскажут на совместной пресс-конференции.

Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
