«СВ»: российские дроны вынудили сдаться боевиков ВСУ в Харьковской области

В результате атаки БПЛА уничтожено несколько военнослужащих противника.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области пехотинцы ВСУ решили сложить оружие после атаки российских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер», опубликовавший кадры ударов по украинским боевика.

По информации источников канала, пехоту противника атаковали операторы БПЛА спецназа 6-й армии.

Судя по видео, в результате сбросов боеприпасов российскими дронами было уничтожено несколько боевиков ВСУ.

«После нескольких точных попаданий оставшиеся в живых ВСУшники подняли белый флаг и не рискнули дальше испытывать судьбу», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о захвате российскими бойцами бронемашины и взятии в плен военнослужащих ВСУ под Плещеевкой в ДНР.

