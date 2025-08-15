«СВ»: российские дроны вынудили сдаться боевиков ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области пехотинцы ВСУ решили сложить оружие после атаки российских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер», опубликовавший кадры ударов по украинским боевика.
По информации источников канала, пехоту противника атаковали операторы БПЛА спецназа 6-й армии.
Судя по видео, в результате сбросов боеприпасов российскими дронами было уничтожено несколько боевиков ВСУ.
«После нескольких точных попаданий оставшиеся в живых ВСУшники подняли белый флаг и не рискнули дальше испытывать судьбу», — говорится в публикации.
Ранее стало известно о захвате российскими бойцами бронемашины и взятии в плен военнослужащих ВСУ под Плещеевкой в ДНР.
