Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Мишустин покинул заседание ЕАЭС по важной причине

Премьер-министр России Михаил Мишустин досрочно покинул заседание Евразийского межправительственного совета в Киргизии в связи с предстоящим саммитом РФ и США на Аляске.

Премьер-министр России Михаил Мишустин досрочно покинул заседание Евразийского межправительственного совета в Киргизии в связи с предстоящим саммитом РФ и США на Аляске. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на эту пятницу в Анкоридже. По словам помощника российского лидера по внешней политике Юрия Ушакова, ключевой темой переговоров станет урегулирование украинского кризиса.

Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в Чолпон-Ате с участием глав правительств стран-членов ЕАЭС. Мишустин принимал в нем участие в рамках официального визита в Киргизию, однако прервал свою работу из-за важности предстоящих переговоров между Москвой и Вашингтоном.

«Прошу меня извинить — мне необходимо вернуться в Москву»- отметил Михаил Мишустин. Он добавил: «Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Мне необходимо присутствовать в России»..

Саммит в Анкоридже станет первым полноценным переговорным форматом между лидерами двух стран за последние годы и может определить дальнейшие векторы взаимодействия Москвы и Вашингтона.

Читайте материал «Минфин США посоветовал “заткнуться” руководству Европы, призывающему к санкциям против РФ».

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше