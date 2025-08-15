Премьер Мишустин покинул заседание ЕАЭС по важной причине

Премьер-министр России Михаил Мишустин досрочно покинул заседание Евразийского межправительственного совета в Киргизии в связи с предстоящим саммитом РФ и США на Аляске. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на эту пятницу в Анкоридже. По словам помощника российского лидера по внешней политике Юрия Ушакова, ключевой темой переговоров станет урегулирование украинского кризиса.
Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в Чолпон-Ате с участием глав правительств стран-членов ЕАЭС. Мишустин принимал в нем участие в рамках официального визита в Киргизию, однако прервал свою работу из-за важности предстоящих переговоров между Москвой и Вашингтоном.
«Прошу меня извинить — мне необходимо вернуться в Москву»- отметил Михаил Мишустин. Он добавил: «Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Мне необходимо присутствовать в России»..
Саммит в Анкоридже станет первым полноценным переговорным форматом между лидерами двух стран за последние годы и может определить дальнейшие векторы взаимодействия Москвы и Вашингтона.
