Токаев хочет внести поправки в закон о «статусе педагога»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости защиты прав педагогов и повышения их статуса в обществе. Он предложил внести поправки в Закон «О статусе педагога», чтобы оградить учителей от необоснованной ответственности и освободить их от несвойственных обязанностей.

Источник: Акорда

По словам главы государства, местные власти нередко нарушают законодательство, возлагая на педагогов задачи, не связанные с их профессиональной деятельностью. Прокуратуре поручено пресекать подобные нарушения, пишет Aqorda.

Президент также подчеркнул, что учителя не должны автоматически нести ответственность за несчастные случаи с детьми, если они произошли вне школы или по вине родителей. В качестве примера он привел инцидент в Алматинской области, где директор и педагоги были несправедливо уволены из-за трагедии с выпускниками.

Министерство образования поддержало педагогов, и президент одобрил эту позицию, призвав предотвратить подобные случаи в будущем.

«Благополучие детей, их здоровье и образование — это основа будущего Казахстана», — заявил президент, призвав к системным мерам для укрепления сферы образования.

Кроме того, глава государства затронул проблему качества школьного питания, особо отметив случаи отравления детей в Мангистауской области. Министерство здравоохранения оперативно взяло под контроль обеспечение школ качественными продуктами, что президент назвал правильным шагом.

Он подчеркнул, что образование является стратегически важной сферой, требующей активного участия государственных органов для обеспечения здоровья детей и качества их знаний.