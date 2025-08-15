Ричмонд
Захарова пошутила про Зеленского, комментируя видео с лосем на Аляске

В Сети появилось видео с лосем, который гулял возле площадки саммита президентов России и США в Анкоридже.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала видео с лосем, который гулял возле площадки переговоров президентов России и США на Аляске.

Она репостнула в своем Telegram-канале видео с лосем, который гуляет возле военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

«Зеленский уже не знает, что придумать», — иронично прокомментировала ролик Захарова.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пройдет 15 августа.

