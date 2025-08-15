Саммит с Трампом заранее назвали большой победой Путина

Помимо того, что Россия утратила статус изгоя на Западе, саммит посеял раздор внутри НАТО — извечную цель России — и отложил угрозу Трампа о введении новых жестких санкций, продолжает The New York Times. Немногим более двух недель назад он поклялся, что, если президент Путин не согласится на прекращение огня к прошлой пятнице, он накажет Москву и такие страны, как Китай и Индия, которые помогают России, покупая ее нефть и газ.