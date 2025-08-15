У кого больше: две враждующие страны померялись флагштоками

Самая масштабная и известная церемония проходит на перекрестке Аттари-Вага. Это началось в 1959 году, через 12 лет после того, как субконтинент был разделен на Индию с индуистским большинством и Пакистан с мусульманским большинством после окончания британского колониального правления. По мере того как церемония становилась все более изощренной и воинственной, соперничество возросло до небес: в 2017 году Индия установила 110-метровый шест, а Пакистан противопоставил ему 122-метровую мачту. Шесть лет спустя Индия снова стала выше — 127 метров.