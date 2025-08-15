Ричмонд
У кого больше: две враждующие страны померялись флагштоками

На отдаленном, продуваемом муссонами пограничном контрольно-пропускном пункте индийские солдаты отметили День независимости, подняв триколор страны на мачте, которая возвышается над пакистанским флагом, развевающимся сразу за границей, — это часть продолжающейся вертикальной борьбы в напряженной политике Южной Азии.

Британское издание The Guardian пишет о войне флагов: состязание не в вооружении, а в росте, которое ведут два соседа, обладающих ядерным оружием, которые всего три месяца назад вели четырехдневное сражение, грозившее перерасти в полномасштабную войну.

В этом году флагшток находится в Садки, тихом лоскутном одеяле пшеничных полей в районе Фазилка на севере штата Пенджаб. Индийский триколор, развевается на новой 61-метровой мачте из оцинкованного железа. По ту сторону границы с колючей проволокой в Сулеманки на 50-метровом столбе развевается пакистанский зелено-белый флаг.

«Хотя эта “война флагштоков” может показаться просто символическим состязанием, она наполнена эмоциональным и националистическим подтекстом, особенно в контексте индийско-пакистанского соперничества, где напряженность затрагивает жизни людей с обеих сторон», — говорит индийский военный эксперт Рахул Беди.

Пакистан отпраздновал свой День независимости в четверг, за день до национального праздника Индии, отмечает The Guardian. Пакистанские лидеры, как обычно, выступили с резкими речами в адрес Индии. Индия в ответ призвала Пакистан умерить свои «безрассудные военные действия», в противном случае он столкнется с «болезненными последствиями». С момента обретения независимости соседи вели четыре войны, а также множество мелких стычек.

Каждый вечер Индия проводит три церемонии с флагом вдоль своей сильно милитаризованной границы с Пакистаном, в том числе в Садки.

Состязание за первенство по флагштоку теперь стало традицией, вплетенной в пышные вечерние церемонии спуска флага, пишетThe Guardian.

Самая масштабная и известная церемония проходит на перекрестке Аттари-Вага. Это началось в 1959 году, через 12 лет после того, как субконтинент был разделен на Индию с индуистским большинством и Пакистан с мусульманским большинством после окончания британского колониального правления. По мере того как церемония становилась все более изощренной и воинственной, соперничество возросло до небес: в 2017 году Индия установила 110-метровый шест, а Пакистан противопоставил ему 122-метровую мачту. Шесть лет спустя Индия снова стала выше — 127 метров.

Последний ответ Пакистана — это не очередной флагшток, а планы по строительству стадиона в стиле Великих Моголов стоимостью в несколько миллионов долларов, рассчитанного на 25 000 зрителей, а также музея и тематического парка.