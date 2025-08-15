В Госдуме предлагают запретить работать курьерами судимым и без медкнижки

Госдума Федерального собрания РФ рассматривает законопроект, согласно которому лицам с судимостью за определённые преступления будет запрещено работать курьерами. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он уточнил, что среди обсуждаемых мер также значится ужесточение административной ответственности за доставку продуктов питания без действующей медицинской книжки.
Володин напомнил, что в Санкт-Петербурге уже введён запрет для мигрантов на работу в сфере курьерских услуг. Ранее аналогичные ограничения коснулись и водителей такси. В целом подобные меры, касающиеся иностранных граждан, трудящихся по патентам, действуют в 32 регионах России.
По словам спикера, региональные власти вправе дополнительно устанавливать обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой знаний русского языка и правил поведения в общественных местах.
