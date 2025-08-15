Ричмонд
В Челябинск с официальным визитом приехал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов

Атон Алиханов посетит промышленные и оборонные предприятия Челябинска.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске сегодня работает министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Он посетит крупные промышленные предприятия.

Начался визит с наблюдательного совета Фонда развития промышленности на Заводе роботов.

— Совещание проходит прямо в цехе, где производят промышленных роботов за счет займов ФРП, — пояснили в пресс-службе предприятия.

Также в плане визита ЧКПЗ, Челябинский завод городского электрического транспорта, где производят троллейбусы и электробусы для всей страны, Конар и ЧТЗ.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов был назначен на должность в мае 2024 года. В июле 2025 года он сопровождал президента Владимира Путина во время визита в Магнитогорск на ММК.

