Свердловского редактора URA.RU Аллаярова отказались выпустить на свободу, доказательств его вины нет

31 июля Аллаярову жесткую меру пресечения продлили до 4 октября, хотя за два месяца следствие не нашло ни одного эпизода, подтверждающего вину Дениса. Как заявил сам журналист на заседании суда, в следственном изоляторе его оставляют, чтобы оказывать давление. За время нахождения в СИЗО к нему дважды приходил человек, который представлялся сотрудником ФСБ, в том числе один раз — со следователем. Денису предлагали отказаться от защитников в пользу государственных адвокатов, дать признательные показания, оговорить коллег и близких людей. На такие предложения он не согласился.