В Алматинской области завершились сборы военнообязанных

Пятьдесят военнообязанных, прибывших из отделов по делам обороны Кегенского и Талгарского районов, а также города Конаев Алматинской области, прошли подготовку на воинских сборах на базе войсковой части 65476.
Плановое обучение проводилось в целях переподготовки военнослужащих запаса, их готовности к выполнению воинского долга и поддержания требуемого уровня военных знаний. В течение месяца военнообязанные совершенствовали свои воинские навыки. Выступая с приветственным словом на церемонии закрытия военного сбора, командир войсковой части 65476 подполковник Алмас Несіпқалиев отметил, что сбор военнообязанных направлен на укрепление обороноспособности страны.
«Военные сборы имеют важное значение для поддержания боевой подготовки и повышения профессионализма военнообязанных. Они помогают обновить знания и освоить современное вооружение. Вы месяц отслужили в армии, с честью выполнили долг перед Родиной и возвращаетесь домой настоящими патриотами» Подполковник Алмас Несіпқалиев.
Военнообязанным, успешно освоившим программу прохождения воинских сборов по специальности «Специалист по ремонту и хранению вооружения средств РХБ защиты», были вручены свидетельства и присвоены очередные воинские звания.
Напомним, что военнообязанные, призванные на воинские сборы, обеспечиваются вещевым имуществом, питанием и медицинским обслуживанием наравне с военнослужащими. На период прохождения воинских сборов сохраняются место работы и занимаемая должность, им выплачивается средняя заработная плата, а неработающим — минимальная заработная плата за счет государства.