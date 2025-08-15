В Алматинской области завершились сборы военнообязанных

Плановое обучение проводилось в целях переподготовки военнослужащих запаса, их готовности к выполнению воинского долга и поддержания требуемого уровня военных знаний. В течение месяца военнообязанные совершенствовали свои воинские навыки. Выступая с приветственным словом на церемонии закрытия военного сбора, командир войсковой части 65476 подполковник Алмас Несіпқалиев отметил, что сбор военнообязанных направлен на укрепление обороноспособности страны.